Absage in Viersen : Erste Dölker Biertage fallen aus

Dülken Anfang Juli sollte der Nachfolger der Dülkener Bierbörse Premiere feiern. Doch jetzt hat der Werbering Viersen aktiv die Absage bekanntgegeben. Die Veranstalter nennen pandemiebedingte Branchenprobleme als Grund dafür.

Die Dölker Biertage sollten im Juli erstmals die Dülkener Bierbörse ablösen. Die hatte es zuletzt 2019 gegeben, sie lockte Jahr für Jahr Tausende Besucher in die Altstadt. Pandemiebedingt fiel die Börse in den vergangenen beiden Jahren aus, zuletzt hatte der Werbering die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter beendet, nach einem Nachfolger gesucht und diesen in der Agentur „Tat und Drang“ gefunden. Sie organisiert in Viersen auch das Food-Festival.