Naturschutz in Viersen Diebe und Baustelle stören Krötenwanderung

Was zurzeit für Probleme sorgt: Wie die Ehrenamtler schildern, wurden Poller bereits in den frühen Morgenstunden herausgenommen und lagen in den Wiesen. Man habe an einen dummen Streich gedacht, die Poller von der Wiese genommen und sie tagsüber am angestammten Platz abgelegt; dann wollte man sie am Abend zum Schutz der Amphibien in der Nacht wieder einsetzen.