Pflege in Viersen „Die Situation ist sehr herausfordernd“

Das Wort „katastrophal“ will Martin Stoof, Geschäftsführer des Seniorenzentrums Haus Greefsgarten, nicht verwenden. „Aber was Pflegekräfte angeht, stehen wir vor einer sehr sehr großen Herausforderung“, sagt er. Geschlossene Stationen aufgrund Personalmangels wie in anderen Häusern gebe es in den evangelischen Seniorenzentren in Viersen zwar nicht, betont er. Aber das liege schlicht daran, dass das Unternehmen Zeitarbeitskräfte einsetze. „Das ist natürlich ein erhöhter Kostenfaktor“, sagt er. „Aber auf Dauer können wir unseren Versorgungsauftrag nicht erfüllen, wenn sich nicht bald was tut.“