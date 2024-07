Sommer 2024 Die sieben verrücktesten Eissorten in Viersen

Bevor Tam Vu in sein Eislabor geht, geht er gerne essen. „Bei Heinemann habe ich Herrentorte probiert; sehr lecker“, sagt er. Und dann hat er versucht, diesen Geschmack in Eis zu konservieren. In Speiseeis, um genau zu sein. Tam Vu betreibt die Eisdiele „Delikat“ an der Hauptstraße in der Viersener Fußgängerzone, das Magazin „Falstaff“ erkor sie kürzlich zur drittbeliebtesten Eisdiele in NRW. Zu Ostern 2023 brachte Vu die Eissorte Mozartkugel heraus. Die wollte er eigentlich nur kurz im Programm halten. Stattdessen wurde sie zum Dauerbrenner. Und, ebenfalls abseits der Norm: „Omas Keksteig“. Was auch von Oma stammen könnte: die Vorlage für die Eissorte Schmand-Vanillepudding-Mandarine. Kostet 1,50 Euro pro Kugel. Lilly Burghardt zeigt, wie das aussieht.