Schüler tanzen in Viersen Die Rückkehr des Tanzballs

Auf dem Parkett wird es ein bisschen eng. Zahlreiche Paare drehen ihre Runden. Alt und Jung, fröhlich gemischt. Aus den Boxen ballert „Sing Halleluja“ von Dr Alban. Und etlichen Tänzern dürfte der Text des nigerianisch-schwedischen Pop-Musikers, mit dem er in den 1990er-Jahren die Charts beherrschte, aus dem Herzen sprechen: Erst wenige Minuten liegt ihre Prüfung zurück, ihre zuvor gezeigte Tanz-Darbietung fließt in die Sportnote ein. Jetzt aber können sie ohne Stress ihre Anspannung raus tanzen. An der Seite von Vater oder Mutter oder Freund oder Freundin.