Seismische Messungen in Viersen Die Rückkehr der Vibro-Trucks

Jetzt gibt es eine weitere Messkampagne mit dem Titel „Seismik Niederrhein“. Sie startete am 14. November in Goch. Drei Messlinien sind mit insgesamt rund 75 Kilometern geplant. Eine 50 Kilometer lange Linie beginnt westlich von Goch und verläuft über Weeze, Kevelaer, Geldern, Straelen und Wachtendonk in den Kreis Viersen, vorbei an Vinkrath, Grefrath, Vorst und Süchteln bis ins Rahser. Die Städte werden dabei nicht direkt durchquert, sondern nur am Rand gestreift. An diesem Donnerstag waren die Vibrotrucks von Grefrath kommend auf der L39 unterwegs, bogen auf den Vitusweg ab, fuhren über Floethütte und Tuppenend zur Bruchstraße. Am Freoitag geht es in Viersen weiter Richtung Südosten. Zwei weitere kürzere Messlinien kreuzen die Strecke im Kreis Kleve. Die nördliche führt von Goch nach Uedem, die südliche verläuft von Straelen nach Geldern.