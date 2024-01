Personalwechsel in Viersen Die neue Doppelspitze der Caritas

Sie wollen einer der attraktivsten Arbeitgeber im Kreis Viersen werden: Der Caritasverband für die Region Kempen-Viersen stellt sich neu auf. Nach mehr als 28 Jahren an der Spitze der Caritas im Kreis Viersen geht Vorstandssprecher Peter Babinetz (65) Ende Februar in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird dann der bisher zweite Mann im Vorstand, Christian Schrödter (42). Am 2. Januar hat zudem Ulrich Krause (50) neu im Vorstand der Caritas angefangen. Er wechselt von der Evangelischen Diakonie in Mönchengladbach nach Viersen. Der Diplom-Kaufmann ist künftig für die drei Altenheime des Verbandes sowie den Bereich Wirtschaft und Verwaltung zuständig, die bisherigen Ressorts von Babinetz. Schrödter kümmert sich weiter um die Caritas-Pflegestationen und Tagespflegen, die Kitas sowie den Bereich „Caritas in Gemeinden“.