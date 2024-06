Straßengemeinschaft in Viersen Die netten Nachbarn von der Bongartzmühle

Als Gertraud Büschges und ihr Mann Rolf Adam Büschges 1981 die Bongartzmühle erwarben, sah sie nicht wie das Kleinod aus, als das sie heute erscheint. Mit viel Liebe restaurierten die Beiden die Mühle. 1982 zogen sie ein. 1983 beschloss Gertraud Büschges: „Ich möchte eine Nachbarschaft gründen.“ Sie aktivierte die Menschen, die damals an der Bachstraße zwischen der Greefsallee bis hin zur kleinen Brücke wohnten. 1984 war es so weit: Die „Nachbarschaft Bongartzmühle“ feierte das erste Scheunenfest in seiner Geschichte.