Viersen : Die Johannes-Kepler-Realschule im Porträt

Viersen Fast 600 Schüler besuchen die Schule in Süchteln. Der Schulleiter ist stolz auf die gute Zusammenarbeit mit den Eltern.

593 Schüler und 43 Lehrer, davon 15 in Teilzeit. Vier Sonderpädagogen mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten und ein Sozialarbeiter.

Die Johannes-Kepler-Schule ist gekennzeichnet durch ein in sich geschlossenes Bildungsangebot, das neben der unterrichtlichen Spezialisierung auch berufsorientierte Fächer einschließt. Schwerpunkt sind die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer (MINT), aber auch die Spezialisierung in den Bereichen Kunst, Informatik, Französisch oder auch Sozialwissenschaften. Das Schulleben an der JKS ist neben der fachlichen Komponente von den pädagogischen Säulen Respekt, Verantwortung und Zusammenarbeit geprägt.