Viersen 2024 Diese Freiluft-Events stehen in diesem Jahr auf dem Programm

Vom 9. bis 11. Mai empfängt die Stadt Viersen in Dülken erstmals Nachtwächter aus ganz Europa. Die Stadt hat die Ausschreibung für das nunmehr 39. Treffen gewonnen. 80 Nachwächter und Türmer aus ganz Europa reisen an. Am Samstag, 11. Mai, gibt es ab 15 Uhr einen Umzug durch Dülken, der am Alten Markt endet. Dort beginnt ein Bühnenprogramm, bei dem die Türmer zweimal von der Kirche St. Cornelius blasen. In den Abendstunden sind die Nachwärter in ihren heimatlichen Gewändern in der örtlichen Gastronomie unterwegs. Der 12. Mai startet um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in St. Cornelius, den die Nachwächter und Türmer mitgestalten. Auf dem Markt wird anschließend die Standarte an den Festausrichter des Europäisches Nachtwächter- und Türmerzunfttreffens für 2025 übergeben.