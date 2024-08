Kunstszene Dülken Ein neuer Ort für Kreative — Die Blaubeermuffinbaum-Galerie

Die 61-jährige Malerin lebt in Tönisvorst. Dort arbeitete sie in ihrem Atelier, das aber irgendwann zu klein wurde. Ein größerer Raum musste her – und der Gedanke, ein Atelier zu gründen, das mit einem Ausstellungsraum kombiniert würde, begann zu wachsen. Nach einigem Suchen wurde sie fündig: In Dülken stand das Haus am Hühnermarkt 1 zum Verkauf, in dem bis 2022 der bekannte Club 1Komma1 seine Partys feierte.