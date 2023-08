Hammer Bach in Viersen Zwei neue Brücken machen Abkürzungen möglich

Nach der Brücke „Pockrandt“ am 2. August sind nun die beiden weiteren Brücken über den Hammer Bach in Beberich wieder ertüchtigt und in Betrieb. Die Brücken „Kleinhäuserstraße“ und „Auslauf Weiherstraße“ sind fertiggestellt und wurden am Mittwoch der Öffentlichkeit übergeben.