Jahrgang 2024 Die Abiturienten am Berufskolleg Viersen

Viersen-Dülken · 36 Schülerinnen und Schüler der Berufsschule Viersen haben in diesem Jahr am Gesundheits- und am Wirtschaftsgymnasium ihr Abitur gemacht.

03.07.2024 , 12:52 Uhr

Das sind die Abiturientinnen und Abiturienten am Berufskolleg Viersen 2024. Foto: Berufskolleg Viersen

Das sind die Abiturientinnen und Abiturienten am Gesundheitsgymnasium: Tali Albakour, Lamiaa Al Hasan, Gillian Booth, Jana Born, Michelle Dohmen, Jakob Dörner, Lando Juchem, Lina Nicolai, Emily Nowack, Paula Overbeck, Mia Rothkopf, Karina Schott, Regina Schott, Jacqueline Schulz, Johanna Schwenzfeier, Diana Sprung, Luca Winterhalder und Wan Rong Xu. Das sind die Abiturientinnen und Abiturienten des Wirtschaftsgymnasiums: Hannah Luzia Bonus, Luca Degenhardt, Sophia Dietrich, Tobias Freudemann, Julia Gepper, Benjamin Gronen, Amina Housni, Adrianna Jablonska, Ron Kossack, Alex Kraus, Julia Malzkorn, Matthias Karl Ernst Otto, Danil Radetskiy, Tim Schwan, Maximilian Seifert, Lorena Sommer, Philipp Winkels und Eliah Zaza.

(mrö)