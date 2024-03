Stadthaus Viersen DGB zeigt Flagge für bessere Bezahlung von Frauen

Der DGB-Kreisvorsitzende Klaus Neufeld hat gemeinsam mit Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) vor dem Stadthaus eine Flagge zum „Equal Pay Day“ gehisst, um auf die unterschiedliche Bezahlung von Frauen und Männern aufmerksam zu machen. Frauen verdienen im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer, rechnet man’s in Tage um, arbeiten sie bis 6. März unentgeltlich. Der DGB fordert mehr Tarifbindung, vor allem in Branchen, in denen überwiegend Frauen arbeiten.