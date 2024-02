Einkaufen in Viersen Wer jetzt an der Hauptstraße in Viersen öffnet

Viersen · Nach wechselnden Juwelieren an der Hauptstraße 22 in der Fußgängerzone in Viersen gibt es jetzt einen Nachfolger. Auch wenn die letzten Arbeiten an der neuen Ladeneinrichtung noch laufen, ist bereits geöffnet.

22.02.2024 , 12:06 Uhr

Nach wechselnden Schmuckanbietern an der Hauptstraße 22 in der Viersener Fußgängerzone gibt es jetzt einen Nachfolger. Foto: Daniela Buschkamp