Energiewende in Viersen-Boisheim Deutsche Bahn hat Sicherheitsbedenken gegen neue Windkraftanlage

Die Deutsche Bahn AG hat massive Sicherheitsbedenken gegen die derzeit in Viersen-Boisheim im Bau befindliche Windenergieanlage geltend gemacht. In einem Schreiben des Eisenbahnkonzerns vom 14. April, das unserer Redaktion vorliegt, heißt es: „Seitens der Deutschen Bahn AG bestehen Bedenken. Die DB Netz AG muss den Vorgang in dieser Form ablehnen.“