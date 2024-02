Bevölkerungsentwicklung in Viersen Deutlich mehr Zuzüge im Januar

Im Januar wuchsen die Stadtteile Viersen (+169) und Dülken (+40). In Süchteln blieb die Personenzahl gleich, in Boisheim lebte ein Mensch weniger. 408 Menschen zogen innerhalb des Stadtgebietes um. Davon blieben 292 im gleichen Stadtteil, 116 Personen wechselten ihn. In der Statistik für die Gesamtstadt werden 40.301 als weiblich geführt, 37.898 als männlich.