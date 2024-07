Für alle Zweitklässler Deutlich mehr Kulturstrolche in Viersen

Vom neuen Schuljahr an können alle zweiten Klassen in der Stadt Viersen am Kulturstrolche-Programm teilnehmen. 28 Klassen mit 750 Kindern erleben über einen Zeitraum von drei Jahren Kultur. Das sind fast dreimal so viele wie bisher. Die Stadt Viersen beteiligt sich seit 2008 an diesem Projekt, das Schulkindern ermöglicht, in der Grundschulzeit möglichst viele kulturelle Bereiche und Kultureinrichtungen kennen zu lernen. Möglich wird die Ausweitung durch die Förderung der NEW.