Jazz-Festival Viersen Deutlich mehr Besucher — „das ist wie ein Rausch“

Und dann war da natürlich noch der Auftritt des deutschen Megastars Clueso als Gast der Band Conic Rose. Für Trompeter Konstantin Döben, der auch in Cluesos Band spielt, war der Auftritt etwas ganz Besonderes: „Ich bin in Viersen geboren, war als 13-jähriger hier mit meinem Vater und habe Ali Haurand bewundert. 2007 haben wir den Young Talents Award gewonnen mit der Band Full House und vor Liquido gespielt. Jetzt noch unser Herzensprojekt Conic Rose mit Clueso. All das hier in diesem Raum. Das ist ein bisschen viel.“ So moderierte er fast schon euphorisch das Konzert, bei dem hauptsächlich eigenes Material gespielt wurde, mit mehreren Auftritten von Clueso, der seine Songs in speziellen Versionen sang. Für Gitarrist Bertram Burkert eine seltsame Erfahrung: „Clueso ist Gast bei unserem Konzert und singt die Hits integriert in unsere Soundwelt. Das ist krass.“ Clueso war sichtlich begeistert, mal nicht im Vordergrund zu stehen: „Ich habe meine Lieder fast nicht erkannt. Das ist anders und so strange.“ Vom Viersener Jazz-Festival war er begeistert: „Ich bin sehr inspiriert durch die vielen Acts. Das ist saugeil was hier passiert.“