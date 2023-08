Schrebergärten in Viersen „Hier habe ich Ruhe und kann abschalten“

„Hier kann ich meine Seele baumeln lassen“, sagt Manja Pannen und öffnet das kleine Gartentor zur ihrer 410 Quadratmeter großen Parzelle in der Kleingartenanlage An der Niersbrücke. Es ist ein Phänomen, das auf alle diese kleinen Oasen in der Stadt zutrifft: Kaum betritt man die Anlage mit ihren vielfältigen Gärten, lässt man den Alltag, die Stadt hinter sich und wird entspannter Teil dieser bunten Welt. Das wird in dieser Anlage noch deutlicher aufgrund seiner Lage am Stadtrand. Die Niers fließt vor dem Eingang vorbei, gerade werden dort ein paar Boote zu Wasser gelassen.