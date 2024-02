Närrisches Wochenende in Viersen Der neue Mann mit dem närrischen Herz

Heute ist es der KG Hoseria wichtig, verdiente Menschen aus der Heimat auszuzeichnen. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an Elmar Orta. Die Laudation hielt dessen Vorgänger Dirk Mangold. Neben dem beruflichen und privaten Werdegang ging Dirk Mangold schwerpunktmäßig auf das Wirken des neuen Preisträgers in den Vereinen ein. Seit dem Jahre 2000 ist Elmar Orta erster Vorsitzender der LG Viersen. Er übernahm diese Funktion von seinem Opa Paul Funk und kümmert sich dort mit Ehefrau Inge insbesondere um die Jugend. Seine karnevalistische Laufbahn ist groß. Mitglied im Elferrat des Festausschusses, passives Mitglied bei den Roahser Junges, Senator der Blau-Wette Jonges, 21 Jahre Senator für Finanzen im Festausschuss, Senator der Prinzengarde, Mitglied im Comité des Fiedenlen Kränzchens (FKV) oder Ritter der „Ritterschaft der Silbernen Mispelblüte zu Viersen“ und seit vielen Jahren Organisator und Zugleiter des Tulpensonntagszuges. Seine Verdienste um das heimische Brauchtum sind groß. In seiner Dankesrede sagte der neue „Ritter mit dem Goldenen Vierscher Herz“: „Ich fühle mich wirklich geehrt, in die Reihe der insbesondere lokalen Ordensträger aufgenommen zu werden.“ Er erinnerte an seinen Opa Paul Funk, der 1997 ebenfalls diese Auszeichnung erhalten hatte.