So schmeckt St. Martin Der große Weckmann-Test in Viersen

Sie sind zurzeit die wohl gefragtesten Männer in Viersen: die Weckmänner in den Auslagen vieler Bäckereien. Wir haben in einem halben Dutzend Bäckereien in Viersen eingekauft und die Stutenkerle verglichen. Neben der Landbäckerei Stinges waren wir in Viersen bei der Bäckerei Büsch, Pesch-Brot, Café Benzer und Kamps sowie in Viersen-Süchteln bei der Bäckerei Hoenen. Zwei Dinge, die uns vorab aufgefallen sind: