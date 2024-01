Viersen ganz in weiß Der erste Schnee des Jahres

Viersen · Am Mittwochmittag begann in Viersen der erwartete Schneefall. Viele freuten sich an dem Stadtbild „ganz in Weiß“.

17.01.2024 , 18:10 Uhr

5 Bilder Die Stadt in einem Schneemantel 5 Bilder Foto: Romy Putzfeld

Es waren kleine Flocken, aber beständig tänzelten sie vom Himmel auf die Erde. Am Mittag begann in Viersen der angekündigte Schneefall, wenig später waren Wege, Straßen, Hausdächer weiß. Der Winterdienst war im Dauereinsatz, denn der Schneefall war lang anhaltend. Am frühen Abend lagen drei bis vier Zentimeter Schnee. Und viele Viersener freuten sich über das ungewohnte Stadtbild, während sie knirschend über den frisch gefallenen Schnee stapften. Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag soll es keine Niederschläge geben, dafür kommt ab und zu die Sonne raus. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und -4 Grad. Durch den Wind werden sie kälter wahrgenommen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Die Stadt in einem Schneemantel

(mrö)