Wohlfahrtsverband Kempen-Viersen Das Vermächtnis des langjährigen Caritas-Chefs

So ruft er die Caritas dazu auf, sich mit den Herausforderungen an die Gesellschaft zu beschäftigen und dabei Innovationswerkstatt und Avantgarde zu sein: „Caritas kann dazu beitragen, die Gesellschaft nach Begegnungsprinzipien zu gestalten und somit für Menschenrechte und gegen Diskriminierung eintreten“, so Babinetz. Die Menschen seien verschieden. Das erlebe man immer wieder in den Begegnungszentren. In seiner aktiven Zeit hat er mehr als zehn Jahre auf den Mangel an Fachkräften hingewiesen. In der Pflege sei der Mangel durch die jahrelangen imageschädigenden Arbeitsbedingungen aufgrund der unzureichenden Personalbemessung zusätzlich verschärft worden. „Es ist zu lange nichts passiert, und nun ist aus dem Fachkräftemangel ein allgemeiner Mitarbeitermangel geworden.“ Auf der Strecke blieben die Hilfsbedürftigen.