Wärmepumpe, Photovoltaik & Co. Viersener Firma jetzt komplett klimaneutral

Gegenüber Luft- und Erdwärmepumpe hat die Grundwasser-Wärmepumpe die besten Werte. Aus einem Kilowatt Strom werden so 5,6 kW Wärme erzeugt. „Das ist ein enormer Wert“, so Arno Kepp. Normal sind bei Wärmepumpen Jahresarbeitszahlen zwischen drei und vier kW. Auch wenn es vom Bund über die BAFA einen fünfstelligen Förderbetrag gegeben hat, rechnet sich die Anlage in den nächsten zehn, 15 Jahren nicht. Dazu war die sechsstellige Investition zu hoch. Kepp ging es aber vielmehr darum, CO 2 zu vermeiden. Das Unternehmen, das Elektronik an Industriekunden liefert, will weg von fossilen Brennstoffen. Nachhaltigkeit werde in der Branche massiv eingefordert, sagt Kepp. Und wer nachhaltige Computertechnik liefern will, muss sich auch bei der Produktion in Sachen Nachhaltigkeit messen lassen.