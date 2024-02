Neuer Service in Viersen Das steckt hinter den silbrigen Boxen an der Bahnhofstraße

Wie viele Obdachlose es in Viersen gibt, ist bei der Stadtverwaltung nicht bekannt. Auf eine entsprechende Anfrage heißt es: „Die Anzahl der Obdachlosen in Viersen ist nicht bekannt. In der städtischen Übernachtungsstelle hielten sich zuletzt sechs Personen auf.“ Aber: Nicht nur Obdachlose könnten die Schließfächer nutzen. „Die Schließfachanlage kann auch von Menschen genutzt werden, die zwar wohnungslos sind, die aber über einen Schlafplatz bei Freunden und Bekannten verfügen, sich nur kurzzeitig in Viersen oder aber generell im Freien aufhalten“, erklärt die Verwaltung auf Anfrage.