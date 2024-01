Viersen investiert in Schulen, Grün und Freizeitangebote Das sind die größten Vorhaben der Stadt

Millionen für Rettungswache Dass die Rettungswache in Dülken nicht mehr genügt, steht fest — zu marode ist die Substanz, zu klein ist die Fläche. Dort besteht laut dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan Druck. „In Dülken sind dringend bauliche Maßnahmen notwendig, um die umfassenden Handlungsbedarfe abzustellen und auch dieses Feuerwehrgerätehaus auf einen neueren Stand zu bringen.“ Es gebe „weitreichende funktionale Mängel“. Eine neue Feuerwache am Ransberg wird rund 25 Millionen Euro kosten. Doch bereits jetzt ist klar: „Der Hochbau wird in den kommenden Jahren bestimmt vom Neubau der Rettungswache in Dülken“, erklärt die Stadt. Das Mammut-Projekt wird in diesem Jahr geplant, aber erst im folgenden Jahr beginnen. Bevor der Bau starten kann, muss eine neue Stichstraße angelegt werden. Das kostet rund 500.000 Euro. Hinzu kommen weitere notwendige Investitionen in die Feuerwehr-Standorte Hagenbroich, Viersen-Süd, Boisheim und Rahser.