Ausstellungsjahr in Viersen Galerie macht auch Kinder zu Künstlern

Dirk Krüll Am 28. April geht es in der städtischen Galerie dann mit der Ausstellung „Dirk Krüll – Grenzland“ weiter. Der gelernte Fotograf, 1958 in Düsseldorf geboren und jetzt in Viersen-Dülken lebend, absolvierte ein Studium an der Hochschule für bildende Künste und in Essen. Sein Schwerpunkt liegt in der Entwicklung von Langzeitprojekten. Dirk Krüll zeigte im Jahr 2022 beim Projekt „Stadtbesetzung“ die Installation „Waste City“, in der er sich der Verschmutzung der Welt durch Plastikmüll widmete. In seiner geplanten Ausstellung wird Krüll unter dem Titel „Grenzland-Niederrhein“ Landschaften, Plätze, Menschen, Anlagen und Relikte aus der Region präsentieren.