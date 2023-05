Premiere in Viersen Das schrägste Musical des Universums

Wirft man einen Blick auf die Orgelempore der Kirche St. Cornelius, könnte man den Eindruck gewinnen, dass es in Dülkens Supermärkten keinen Meter Alufolie mehr geben kann: Jede mögliche Fläche ist mit dem silbrig glänzenden Material umwickelt. Grüne, blaue und gelbe Scheinwerfer sorgen für eine magische Atmosphäre. Die Orgel samt Orgelbühne haben sich in das „Raumschiff Orgel“ verwandelt. Ein Dutzend Astronauten im Alter zwischen acht und 15 Jahren, in weißen Overalls und mit einem Helm auf dem Kopf, sind offenbar gerade in der Kirche gelandet. Ihr Kommandant ist Kantor Giovanni Solinas. Der Countdown läuft: Am Freitag und Sonntag startet die Musical-Rakete.