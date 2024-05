Schülerin aus Viersen Das perfekte Kleid für den Abiball

Amy Schorin betrachtet die roten Kleider an der Stange, ihre Finger gleiten über die verschiedenen Stoffe. Dann greift sie zum Bügel, zieht ein Kleid heraus und zeigte es ihren Eltern und ihrem Freund. „Und, was sagt ihr?“, fragt die 18-jährige Schülerin des Albertus-Magnus-Gymnasiums in Dülken. Mutter Julia sagt: „Die Farbe kann ich mir gut an dir vorstellen.“ Vater Bernd und Freund Luca nicken zustimmend. Routiniert. Es ist nicht das erste Kleid, das sie beurteilen sollen.