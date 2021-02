Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Das lange Warten auf die Impfung

Lange Warteschlange vor dem Impfzentrum in Dülken Foto: Thomas Schulz

Viersen Lange Schlangen bildeten sich am Freitag und Samstag vor dem Impfzentrum. Bei minus 10 Grad standen Über-80-Jährige bis zu 45 Minuten draußen an. Am Samstag hatte das Rote Kreuz zwei beheizbare Zelte aufgebaut, aber es gab am Nachmittag immer noch lange Schlangen bei minus 5 Grad.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

Eine lange Warteschlange vor dem Impfzentrum für den Kreis Viersen in Dülken – bei Minustemperaturen harren zahlreiche Über-80-Jährige trotz Impftermins aus, um eingelassen zu werden. Was war da los am Freitag? Es seien gleich drei Dinge zusammengekommen, berichtet Kreisbrandmeister Rainer Höckels: „Viele ältere Leute kommen deutlich eher, vor ihrem Impftermin“, berichtet er. Er betont: „Es ist für alle Impfstoff da, es reicht völlig aus, zum zugeteilten Termin zu kommen.“

Zweitens: Kurzfristig entschied das Land NRW, dass nicht nur gesetzliche Betreuer die Über-80-Jährigen ins Impfzentrum begleiten dürfen, sondern auch nahe Angehörige. „Davon machen sehr viele Gebrauch; es kommen viel mehr Begleitpersonen mit, als wir dachten“, so Höckels. Bedeutet aber auch: Die erlaubte Höchstpersonenzahl im Impfzentrum wird schnell erreicht - und dann wird der Eingang automatisch abgeriegelt. Auch das sorge für Schlangenbildung.