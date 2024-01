Session 2023 in Viersen Das ist der Plan für den Saalkarneval in Viersen

Ein Kinderprinzenpaar gibt es mit Moritz I. Thönnißen und Abelina I. Steffens in Dülken sowie mit David I. Luhnen und Laura I. Meusen in Viersen. Ein drittes kommt jetzt in Süchteln hinzu. Die Karnevalsgesellschaft (KG) Brook Müerkes kürt das Geschwisterpaar Leon und Hanna Manz als 55. Kinderprinzenpaar. Gefeiert wird im Süchtelner Weberhaus, Hochstraße 10a, am Sonntag, 7. Januar ab 11.11 Uhr.