Brauchtum in Viersen Das ist Dülkens Kinderprinzenpaar

Dass Moritz einmal zu Moritz I. werden würde, zeichnete sich früh ab: von klein auf besuchte er die Kindersitzungen der „Crazy Kids“, war am 11.11. stets beim „Ritt um die Mühle“ dabei; kein Wunder: die Mama ist Dreistadtmöhne. Und auch von den Großeltern wurde eine große Portion Karneval an Moritz herangetragen — auch seine Großmutter gehört den Dreistadtmöhnen an, sein Großvater ist in der „Kleinen Dülkener Karnevalsgesellschaft“ aktiv, sein Großonkel im „Fidelen Kränzchen Viersen“. Und dass der Rosenmontagszug stets an seinem Zuhause vorbeiführt, kann ja auch kein Zufall sein.