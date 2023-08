Denkmäler in Viersen Das Haus, in dem früher Tiere wohnten

Info

Der Hof Der Tho-Rieth-Hof an der Neuwerker Straße 15 in Viersen ist am „Tag des offenen Denkmals“, 10. September, in der Zeit von 13 bis 17 Uhr zu besichtigen.

Die Serie In unserer Serie „Denkmäler in Viersen“ stellen wir alle Bauwerke vor, die in diesem Jahr beim „Tag des offenen Denkmals“ besichtigt werden können.