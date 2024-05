Stadt und Menschen Erasmus-Gymnasium ist Medienscouts-Schule

„Die Digitalisierung verändert Bildung und Gesellschaft so stark wie kaum eine Revolution zuvor in der Geschichte der Menschheit“, betont Schulleiter Christoph Hopp. „Wir können und wollen diese Entwicklung nicht aufhalten, aber wir müssen und können sie sinnvoll gestalten. Deshalb bin ich sehr froh über die Auszeichnung, die zeigt, dass das an unserer Schule erfolgreich geschieht.“