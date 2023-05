Für Jugendliche in Viersen Das Ende der Julie-Kaiser-Stiftung

Darüber hat sich die Verwaltung Gedanken gemacht. Sie will sie im Sinne Josef Kaisers einsetzen, berichtete Jugenddezernent Ertunç Deniz in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Die Gelder sollen dazu verwendet werden, junge Menschen in ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung, ihrer Eingliederung in die Arbeitswelt und ihrer sozialen Integration zu unterstützen.