Weiterführende Schulen in Viersen Clara-Schumann-Gymnasium: Die Schule mit den 68-Minuten-Stunden

Auf was ist der Schulleiter besonders stolz? „Unsere Schule ist durch ein offenherziges Miteinander zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern geprägt“, sagt Christian Mengen. „Wir arbeiten und lernen gerne an unserer Schule. Eltern sind uns ein wichtiger Gesprächspartner. In einem sehr engagierten Kollegium können wir durch eine gute Arbeits- und Lernatmosphäre überzeugen, in der jeder mit seinen Stärken und Schwächen im Mittelpunkt steht.“ Und: „Es ist uns wichtig, dass Schülerinnen und Schüler neben den Fächern auch lernen, sich in der Berufs- oder Studienwelt zurechtzufinden.“