Bockerter Lichterhaus in Viersen Die Erleuchtung ist nah!

„Wir versuchen, jedes Jahr, neuen Ideen Raum zu geben und sind eigentlich immer für Überraschungen zu haben“, sagt Ohlenforst. So findet sich zwischen Altbekanntem, darunter ein riesiger Elch, der eine Kutsche mit weihnachtlicher Besatzung zieht, der Nikolausfrau und dem mit roten Schleifen geschmückten Baum im Vorgarten – natürlich alles beleuchtet – in diesem Jahr auch eine beheizte Skihütte, in der der Glühweinausschank stattfindet und in der man sich in gemütlicher Atmosphäre unterhalten kann. „Die Holzhütte ersetzt das Zelt, das wir bisher hatten und das nicht jedem Wetter standgehalten hat“, erzählen Ohlenforst und David und verweisen auf die Spendenboxen, die hier wie auch auf dem gesamten Gelände verteilt angebracht sind. So sei jetzt sogar bei niedrigeren Temperaturen, Regen und Wind das Beisammensein möglich.