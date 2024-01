Initiatoren aus Viersen planen Kunst-Reihe Das bietet die Ausstellung im Kamps-Hof in Boisheim

Die Malerei ist in der Ausstellung „Kunst im Hof“ am stärksten vertreten. Die finnische Künstlerin mit dem Künstlernamen Frollein Suomi entwickelt Malerei mit Collageelementen und verwendet auch Zigarrenschachteln als Bildträger. Die Aachener Malerin Ria Hommelsheim-Steffens ist sowohl abstrakt unterwegs als auch mit Porträts. Petra Nolting führt ihr Atelier und eine Malschule unter einem Dach. Auch sie widmet sich sowohl der Abstraktion als auch der Figuration und der Darstellung von Natur. Die Mönchengladbacherin Brigitte Mertens ist erst seit einem guten Jahr künstlerisch tätig. Sie verzichtet auf Farbe, beschränkt sich auf schwarz und weiß und fertigt Porträts an. Melanie Haags Motto ist „Kissed by colours“: Ihre Bilder tauchen in ein Spiel der Farben und Formen ein.