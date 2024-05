Freizeittipp Viersen Das bietet der XXL-Trödel für Kinder und Jugendliche

Viersen · Spiele, Klemmbausteine, Kuscheltiere: Der Kinder- und Jugendtrödelmarkt in Viersen gehört zu den größten in ganz Deutschland. Das ideale Ziel am Sonntag, 2. Juni, für alle, die gern nachhaltig kaufen.

28.05.2024 , 14:37 Uhr

Beim Kinder- und Jugendflohmarkt verkauften 2023 in Viersen 300 junge Händler - so viele wie nie zuvor. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Wenn am Sonntag, 2. Juni, die Sonne scheint, dann wird es in der Viersener Fußgängerzone voll. Dann erwartet die Stadt mehrere Zehntausend Menschen zu einer Veranstaltung mit mehr als 30-Jahre Tradition, die unverändert beliebt ist: der große Trödelmarkt für Kinder- und Jugendliche. 2023 gab es eine Rekordbeteiligung mit 300 Verkäufern. Erneut organisiert der Ordnungsbereich der Stadt Viersen den Riesen-Trödel von 11 bis 18 Uhr. Nicht nur Schnäppchenjäger aus dem Kreis Viersen und aus der Region werden erwartet, sondern auch alle, die wegen der Nachhaltigkeit gern aus zweiter Hand kaufen. Gerade für Eltern interessant, denn Spielzeug hat bekanntlich eine gewisse Halbwertzeit. Rekord beim Kinder- und Jugendflohmarkt In Viersens Innenstadt Rekord beim Kinder- und Jugendflohmarkt Warum ist der Trödelmarkt für Besucher interessant? Gewerbetreibende sind ausgeschlossen. Als Verkäufer sind ausschließlich Kinder ab sechs Jahre und Jugendliche bis 17 Jahre zugelassen. Die Vorgabe der Stadt: Weder Eltern noch Erziehungsberechtigte sollen dort verkaufen, noch sich in die Verkaufsverhandlungen einmischen. Was wird verkauft? Kindgerechte Artikel. Also alles, was bisher auf Regalen und in Spielzeugkisten, im Keller oder im Dachboden lagerte. Wie groß ist der Trödel? Ziemlich groß. Er findet statt in der kompletten Fußgängerzone zwischen Sparkassenvorplatz und Remigiusplatz (Länge Hauptstraße: 550 Meter). Wie bekommt man einen der Gratis-Stände? Einfach aufbauen am Sonntag ab 6 Uhr. Es gibt keine Platzreservierung oder Zuweisung von Flächen. Die Frontlänge je Stand: maximal vier Meter. Die Stadt verlangt: Nicht verkaufte Artikel müssen mitgenommen, die Standplätze sauber hinterlassen werden. Info Es gibt einen Gratis-WC-Wagen am Remigiusplatz, zudem eine barrierefreie, kostenpflichtige Toilette an der Hauptstraße neben der evangelischen Kirche.

(busch-)