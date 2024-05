Charmante Veranstaltung in Viersen Was der nächste Kunst- und Handwerkermarkt bietet

Nach der aktuellen Auflage kündigt Heithausen Veränderungen an: „Es wird das letzte Mal sein, dass ich die Wiese an der Greefsallee für den Markt nutzen kann. Sie soll demnächst bebaut werden und steht damit nicht mehr zur Verfügung“, sagt er. Das bedeutet aber nicht das Aus. Der Viersener hat schon anderweitig gesucht und auch gefunden. Der nächste Markt wird in und um die Viersener Boulehalle an der Weiherstraße stattfinden, so dass die Tradition des Marktes weitergeht.