Stadtbibliothek Viersen Das bezaubernde Ende des Sommerleseclubs

„Ihr habt so viel gelesen, gehört und an unseren Aktionen teilgenommen, das war einfach nur super“, mit diesen lobenden Worten läutete Uta Krüger, die stellvertretende Bibliotheksleiterin im Vortragssaal der Albert-Vigoleis-Thelen Stadtbibliothek den Abschied ein. Krüger erinnerte nochmals an die verschiedenen Workshops, die von der Logbuch-Kreativ-Werkstatt übers Buchbinden bis hin zu Lesungen reichten. Sie alle wurden nach ihren Angaben sehr gut besucht. Jeder Sommerclub-Teilnehmer konnte sich nun über eine Urkunde freuen und so manch einer über eine zusätzliche Medaille. Gleich neun Kategorien erfolgten Auszeichnungen. Dazu gehörten unter anderem das kreativste Logbuch als auch die Variante im schönsten Gewand und die jeweils beste Geschichte in den Bereichen Ü10 sowie U10.