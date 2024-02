Festival in Viersen „Da ist was im Busch“ 2024 abgesagt

Es war eine Absage mit Ansage. Schon vor Monaten hatte sich abgezeichnet, dass das „Da ist was im Busch“-Festival am Hohen Busch in Viersen in diesem Jahr wackeln würde. Am Wochenende ist die Entscheidung gefallen: „Ziehen wir das Pflaster zum Einstieg kurz und schmerzlos ab: Es wird in 2024 kein ,Da ist was im Busch Festival‘ stattfinden“, teilte die Agentur „terz machen“ mit. Was steckt hinter der Absage?