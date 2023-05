Festhalle Viersen Clueso singt als Special Guest beim Jazz-Festival

Einige der darauf veröffentlichten 19 Songs wird Clueso in der Festhalle am Samstag, 23. September, spielen. Seit einigen Jahren wird er bei seinen Tourneen vom Viersener Konstantin Döben als Trompeter begleitet. Döben wiederum spielt zusammen mit dem Gitarristen Bertram Burkert, der Bassistin Franziska Aller, dem Schlagzeuger Silvan Strauß und dem Pianisten Johannes Arzberger in der Band Conic Rose, die in diesem Jahr erstmals beim Jazzfestival auftritt. Und als die Band Clueso fragte, ob er mit ihr in Viersen auf der Bühne stehen wollte, sagte der 43-Jährige zu.