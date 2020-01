Engagement in Viersen : Cinderella sorgte erneut für Spenden

Niederkrüchten Die Einnahmen gehen in voller Höhe an den Deutschen Kinderhospizverein und an Schulprojekte in Niederkrüchten,

Cinderella, oder das Aschenputtel der Gebrüder Grimm, verzaubern Kinder seit Jahrzehnten. So ist es auch seit vielen Jahren in Niederkrüchten, wenn die Ballettschule Studio 1a von Rachel Teuwsen zur „Showtime – Cinderella“ einlädt. Zahlreiche Besucher erfreuten sich auch 2019 an zwei stimmungsvollen Aufführungen. Insgesamt 6515,02 Euro betrugen die Einnahmen. „Wie in den Vorjahren möchten wir dieses Geld gerne spenden. Die Einnahmen gehen in voller Höhe an den Deutschen Kinderhospizverein und an Schulprojekte in Niederkrüchten“, sagt Rachel Teuwsen. Helga Sittertz-Hock, Leiterin der Grundschule in Elmpt, Marion Coenen und Georgina Wittelsbach vom offenen Ganztag der Gemeinschaftsgrundschule Elmpt und der katholischen Grundschule Niederkrüchten freuten sich mit Barbara Ebbin-Lennartz vom Deutschen Kinderhospizverein über die großzügige Spende. Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) dankte Rachel Teuwsen für ihr eindrucksvolles Engagement: „Die Auftritte der Ballettschule sind fester Bestandteil unseres Veranstaltungskalenders. Dass wir die Begegnungsstätte für eine solche Idee kostenlos zur Verfügung stellen, ist für mich selbstverständlich.“