Antrag in Viersen CDU will „Kiffen verboten“-Zonen

Hintergrund: Seit vergangenem Monat ist das neue Gesetz zur Liberalisierung des Cannabis-Konsums in Kraft. „Bei der Gesetzgebung stand leider der legale Konsum von Cannabis an erster Stelle. Die gesetzliche Regelung, wie und wo diese Rauschmittel in der Öffentlichkeit konsumiert werden können beziehungsweise dies auch in Zukunft zu unterlassen ist, wurde nicht gesetzlich klar geregelt“, sagt Ralf Robertz, Sprecher der CDU-Fraktion im Ordnungsausschuss. „Dabei wurden also nach aktuellem Stand die Rechte der Konsumenten von bestimmten Rauschmitteln zwar gestärkt, die Rechte gegenüber Menschen in unserer Gesellschaft, die vor den Einflüssen des Konsums geschützt werden sollen, wurden bis heute hintangestellt“, urteilt CDU-Ratsfrau Susanne Sartingen. „Das sehen wir besonders kritisch, da Viersen mit dem Label ,Familienstadt’ wirbt.“ Als Familienstadt sei es besonders wichtig, die Kinder in Viersen vor den Einflüssen des Konsums von Cannabis auf öffentlichen Flächen zu schützen. Sartingen: „Dabei sehen wir nicht nur Kitas, Schulen und Spielplätze als mögliche Tabuzone für den Cannabis-Konsum an“, betont der Viersener CDU-Vorsitzende Sebastian Achten. So stelle sich auch die Frage, wie mit Kinderfesten, Straßenfesten und Stadtfesten und in der Nähe von Eisdielen in einem möglichen Rechtsrahmen umgegangen werden muss.