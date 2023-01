Neujahrsempfang in Viersen CDU stellt Schwerpunkte für 2023 vor

() Beim diesjährigen Neujahrsempfang am vergangenen Sonntag läutete Sebastian Achten als Vorsitzender der Viersener CDU das politische Jahr ein. Vor rund 60 Gästen, darunter der Bundestagsabgeordnete Martin Plum und der Landtagsabgeordnete Guido Görtz, bedankte er sich vor allem für die Hilfsbereitschaft der Menschen in Viersen rund um den Ukraine-Krieg in Form von Spenden und der Bereitstellung von Unterkünften. „Diese gelebte Solidarität, diese Menschlichkeit, das macht Hoffnung“, so Achten. Auch auf die Krawalle in der Silvesternacht in Berlin ging Achten ein. „Ich wünsche uns allen, dass wir nun endlich schonungslos über die Missstände in unserem Land sprechen und der Rechtsstaat daraus die entsprechenden Konsequenzen zieht“, sagte er in diesem Zusammenhang.