Stadtrat Viersen CDU-Ratsfrau Anne Bieler legt nach 49 Jahren Mandat nieder

In Viersen machte die junge Architektin Anne Bieler vor allem die Planungs- und Bauausschüsse zu ihrem Steckenpferd. Ebenso arbeitete sie von Beginn an im Kulturausschuss mit. Ihr Engagement und ihre Motivation, die Stadt Viersen, die zu diesem Zeitpunkt nach der kommunalen Neuordnung gerade mal fünf Jahre alt war, in positiver Weise, in einer Zeit des Wandels mitzugestalten, war dort groß und – sie war immer eine Team-Playerin, heißt es vonseiten der CDU. „Von Anfang an und wusste sie, dass man die besten Ziele immer im gemeinschaftlichen Sinne erreichen konnte“, sagt Fraktionsgeschäftsführer Stephan Seidel. Die Stadt Viersen, in der Hans-Willi Gerke damals Bürgermeister war, musste erst noch lernen, zusammenzugehören. Als junge Frau, an der Stelle auch noch eine Pionierin der Gesellschaft, wirkte Seidel dort jederzeit uneitel daran mit.