Debatte in Viersen CDU fordert Ausnahmen bei geplanter Kampfhundesteuer

Bei der geplanten Kampfhundesteuer in Kostenpflichtiger Inhalt Viersen — Halter sogenannter Listenhunde sollen in Viersen künftig sechsmal so viel bezahlen wie bisher — hat die Viersener Stadtverwaltung nachgebessert und einen von der FDP vorgebrachten Einwand aufgenommen: Für Listenhunde aus dem Tierheim muss in den ersten beiden Jahren keine Steuer gezahlt werden. Alle anderen Halter von Listenhunden sollen künftig 600 Euro statt 100 Euro Steuern zahlen. In der geänderten Fassung, die am Montag vom Hauptausschuss beraten werden soll, ist keine Befreiung für Halter von Listenhunden vorgesehen, die einen Wesenstest nachweisen können. Dafür hatten sich Hundehalter ausgesprochen. Eine entsprechende Online-Petition haben mehr als 1300 Menschen unterschrieben.