Politik in Viersen CDU beantragt Pfandringe

Die CDU im Viersener Stadtrat beantragt gemeinsam mit der Jungen Union Viersen, dass die Stadtverwaltung im Stadtgebiet Viersen an öffentlichen Abfalleimern und Laternen sogenannte Pfandflaschenhalterungen installieren und Aufkleber mit der Botschaft „Pfand gehört daneben“ anbringen soll. „Überall gibt es Menschen, die aus verschiedenen Gründen Pfandflaschen sammeln, um ihr Einkommen aufzubessern“, sagt Jan Winterhoff. Der CDU-Ratsherr ist auch Vorsitzender der Jungen Union Viersen. „Niemand sollte gezwungen sein, Mülltonnen zu durchsuchen, um an Pfandflaschen und somit an Geld zu kommen“, so Winterhoff.